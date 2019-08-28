В Новосибирске завершили разбор завалов на месте обрушения здания

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСО Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены реконструируемого здания насосной станции в Новосибирске, при котором погибли три человека, сообщает ГУМЧС по региону.

"В 21.53 (17.23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое погибли, один человек пострадал и доставлен в горбольницу №34. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.

По данным "Сибирской генерирующей компании" (СГК), на насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". Часть сотрудников на строительство объекта привлекли дополнительно. Здание ПНС-2 1967 года постройки находится в собственности СГК. По данным директора Новосибирского филиала компании Андрея Колмакова, в городе таких станций десять, они перекачивают теплоноситель между зонами тепловых сетей. Станции ПНС-2 требовалась реконструкция, в рамках которой предполагается полностью заменить оборудование. Топ-менеджер надеется, что работы на объекте компания сможет возобновить в течение ближайших дней.