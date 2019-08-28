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РИА Новости

В Новосибирске завершили разбор завалов на месте обрушения здания

18:56 28.08.2019 (обновлено: 19:05 28.08.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСОЗавершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСО
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены реконструируемого здания насосной станции в Новосибирске, при котором погибли три человека, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 21.53 (17.23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое погибли, один человек пострадал и доставлен в горбольницу №34. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.
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По данным "Сибирской генерирующей компании" (СГК), на насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". Часть сотрудников на строительство объекта привлекли дополнительно. Здание ПНС-2 1967 года постройки находится в собственности СГК. По данным директора Новосибирского филиала компании Андрея Колмакова, в городе таких станций десять, они перекачивают теплоноситель между зонами тепловых сетей. Станции ПНС-2 требовалась реконструкция, в рамках которой предполагается полностью заменить оборудование. Топ-менеджер надеется, что работы на объекте компания сможет возобновить в течение ближайших дней.
По данным МЧС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным городских властей, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены. Всего в работах задействовали 3728 человек и 50 единиц техники. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
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Обрушение здания в НовосибирскеРоссияПроисшествия
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