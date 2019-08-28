"Вертолеты России" разработают тяжелый гражданский вертолет для Китая

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Проект уже сугубо для китайского рынка - нашей компанией "Вертолеты России" будет разрабатываться тяжелый вертолет гражданский", - сказал Мантуров телеканалу "Россия 24" на МАКС-2019.
Весной в Минпромторге сообщали, что Россия и Китай парафировали соглашение о создании совместного тяжелого вертолета, а курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов говорил, что страны вышли на финишную прямую в подготовке генерального контракта.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
27 августа, 17:49РИА НовостиМАКС–2019