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РИА Новости
Культура

Наставники шоу "Голос" поделились впечатлениями от "слепых прослушиваний"

19:05 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Константин Меладзе, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров, ставшие наставниками нового сезона шоу "Голос", поделились впечатлениями от первых "слепых прослушиваний" конкурсантов, передает пресс-служба Первого канала.
Продюсер Константин Меладзе уверен, что новый сезон будет ничем не хуже прошлого. "Я очень надеюсь открыть на "Голосе" новые таланты. Уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничем не хуже, чем предыдущие. Одаренных ребят достаточно. Вообще жду от сезона многого, в том числе и потому что у нас снова обновилось жюри. Мы все друг друга давно знаем, поэтому найти общий язык будет легко", - цитирует его пресс-служба.
Он также отметил, что не любит, когда участники исполняют его песни, потому что "в этом случае на автора падает дополнительная нагрузка". Впрочем, отметил он, если вокалист способен спеть его песню так, что это выделит его из толпы, он готов дать ему шанс.
Дебютирующий в качестве наставника музыкант Валерий Сюткин отметил деликатность новых коллег. "Коллеги подобрались деликатные, все с чувством юмора, но и дух конкуренции витает – все же каждый думает прежде всего о том, как бы набрать свою команду", - поделился он впечатлениями.
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"Хочу помочь конкурсантам настроиться на длинную дистанцию. Каждый из нас ищет стайера – человека, которого не просто хватит на одну-две песни, а того, кто станет явлением! Мне будет приятно, если я приложу к этому руку", - отметил он, подчеркнув, что при этом не собирается кардинально менять участников, а лишь поможет им подчеркнуть уже имеющиеся достоинства.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пообещал, что его команда будет исполнять в некотором роде классику. "Я думаю, для нового поколения и группа Beatles уже является классической эпохой. Классика – это все то, что было до Nirvana. В этом смысле, наверно, да, у меня будет что-то классическое", - анонсировал он, добавив, что просто будет "брать и удивлять".
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КультураНовости культурыВалерий СюткинШоу "Голос"Константин МеладзеПервый канал (телеканал)Шнур (Сергей Шнуров)Москва
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