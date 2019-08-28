Россия законодательно готовится к появлению беспилотников на дорогах

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Согласно паспорту национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в сентябре 2019 года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Документ подготовлен Мипромторгом совместно с Минтрансом, МВД России и рядом других ведомств. Фактически этот документ станет правовой основой для развития беспилотных технологий управления автомобилями в России.

Общественное обсуждение документа должно завершиться 29 августа.

Задачей концепцией является минимизация как существующих, так и потенциальных рисков использования беспилотных транспортных средств, поскольку в настоящее время такие транспортные средства не в состоянии самостоятельно обеспечивать необходимый уровень безопасности дорожного движения, отмечается в тексте документа.

По мнению главы российской Госавтоинспекции генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, высокоавтоматизированные транспортные средства – "это наше будущее". И их внедрение станет прорывом в области безопасности дорожного движения, поскольку причиной более 90% ДТП является человеческий фактор. "Если компьютер будет соответствующим образом контролировать, управлять, помогать и давать подсказки водителю, а также контролировать его состояние в процессе движения, эти цифры снизятся", — заявил РИА "Новости" Михаил Черников.

При этом в ближайшие десять лет полноценные беспилотники не появятся на российских дорогах общего пользования, считает глава российской Госавтоинспекции. По его словам, тесты показывают, что пока системы удержания в полосе и торможения перед препятствием работают нормально только при практически идеальных разметке и видимости. "Технологии пока не доросли до таких высот, чтобы полностью доверить им безопасность человека", — подчеркнул Черников.

Однако законодательно страна должна быть готова к появлению на дорогах беспилотных автомобилей уже сейчас, поэтому ГИБДД активно занимается этим вопросом, изучая в том числе и мировой опыт.

Международное сообщество пока не выработало единых принципов регулирования движения беспилотных автомобилей. В каких-то странах законодательство относительно либеральное, что иногда приводит к печальным последствиям. Так, в США в марте 2018 года внедорожник, оснащенный системой автономного управления, насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. В итоге это происшествие заставило американских законодателей задуматься об ограничениях для беспилотников. После смертельного ДТП власти Аризоны запретили проводить испытания беспилотных автомобилей на территории округа.

В России до недавнего времени серьезных аварий с беспилотными автомобилями не происходило. Первым таким случаем можно считать ДТП на МКАДе 10 августа 2019 года, когда автомобиль Tesla врезался в стоявший в левом ряду эвакуатор. Никто не погиб, но электромобиль сгорел. Правда, Tesla не является полноценным беспилотником - работающая в машинах этой марки система называется "ассистент водителя".

Когда беспилотники станут полноценной частью транспортной системы, дорожное движение должно быть организовано с учетом ряда принципов, полагают в Госавтоинспекции. Так, дорожные потоки должны быть однородны и разделены во времени и пространстве, скоростной режим должен быть оптимизирован. Также необходимо обеспечить безопасность пешеходов и "иных уязвимых участников дорожного движения".

Беспилотные транспортные средства, по мнению авторов Концепции, следует поэтапно включать в уже сложившуюся транспортную систему, не подвергая опасности других участников дорожного движения и обеспечивая полное соблюдение ПДД. Они должны проходить обязательное тестирование на автополигонах, в ходе которого будут воспроизводиться критические сценарии, характерные для реального дорожного движения. Последним этапом станет проверка в реальных дорожных условиях.

Минпромторг России в июле этого года предложил расширить действие государственного эксперимента по тестам высокоавтоматизированных транспортных средств еще на девять регионов страны.

Помимо Москвы и Татарстана в тестовую зону планируется включить Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику, Краснодарский край и город Санкт-Петербург.