Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ижевске, сообщили в ГИБДД РФ.
"Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), и совершил столкновение с автобусом ЛИАЗ (городской маршрут № 22, перевозил 37 пассажиров)", - рассказал собеседник агентства.
Водитель легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.
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