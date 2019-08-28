Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Зрители назвали фильмы "Москва слезами не верит", "Любовь и голуби", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Приключения Электроника" в числе лучших в истории отечественного кинематографа, сообщила пресс-служба Зрители назвали фильмы "Москва слезами не верит", "Любовь и голуби", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Приключения Электроника" в числе лучших в истории отечественного кинематографа, сообщила пресс-служба Первого канала , озвучив итоги проведенного голосования.

"В голосовании приняло участие более 50 тысяч человек, и среди 100 номинантов они выбрали лучших из лучших", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, лучшим детективом стала картина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в приключенческом жанре лидирует "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника" зрители назвали лучшим детским фильмом, а "Карнавальную ночь" - музыкальным.

Лучшими в своих категориях стали также комедия "Любовь и голуби" и мелодрама "Москва слезам не верит".