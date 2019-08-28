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РИА Новости
Культура

Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы

18:47 28.08.2019
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© Фото : Мосфильм Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби
© Фото : Мосфильм
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Зрители назвали фильмы "Москва слезами не верит", "Любовь и голуби", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Приключения Электроника" в числе лучших в истории отечественного кинематографа, сообщила пресс-служба Первого канала, озвучив итоги проведенного голосования.
"В голосовании приняло участие более 50 тысяч человек, и среди 100 номинантов они выбрали лучших из лучших", - говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, лучшим детективом стала картина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в приключенческом жанре лидирует "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника" зрители назвали лучшим детским фильмом, а "Карнавальную ночь" - музыкальным.
Лучшими в своих категориях стали также комедия "Любовь и голуби" и мелодрама "Москва слезам не верит".
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Лучшими актером и актрисой по итогам голосования названы Андрей Миронов и Надежда Румянцева, а режиссером – Леонид Гайдай. Кроме того, зрители почти единогласно признали самой популярной фразу из фильма "Москва слезам не верит": "Не учи меня жить, лучше помоги материально".
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КультураАндрей МироновЛеонид ГайдайРоссия
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