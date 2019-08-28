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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутские авиакомпании закупят самолеты отечественного производства

18:45 28.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Якутские авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии" в среду подписали соглашения о приобретении самолетов ведущих российских авиастроителей: ГСС, "Корпорации "Иркут" и "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", передает корреспондент РИА Новости.
Соглашения о намерениях, подписанные в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019, предполагают поставку самолетов SSJ-100, МС-21-300 и Ил-114-300.
Так, авиакомпания "Якутия" договорилась с АО "Гражданские самолёты Сухого" о лизинге десяти SSJ-100 со сроками поставки в 2020-2021 годах. Также "Якутия" приобретет у "Корпорации "Иркут" от 5 до 10 МС-21.
В свою очередь, соглашение авиакомпании "Полярные авиалинии" с ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" предполагает поставку с 2023 года самолетов Ил-114-300.

"Перспективы работы Superjet 100 в Якутии вполне позитивные, мы не первый год эксплуатируем эту машину. Сегодня вывели этот самолет на азиатско-тихоокеанский рынок, где наша авиакомпания выполняет рейсы в Китай, Южную Корею и Японию. Более того, Япония запросила этот самолет на свои внутренние рейсы, поэтому нам требуется расширение парка", - рассказал корреспонденту РИА Новости первый вице-премьер республики Андрей Федотов.

По его словам, после того, как руководство республики приняло принципиальное решение о продолжении эксплуатации Sukhoi Superjet 100, была совместно с Минпромторгом проведена большая работа. Для дальнейшего улучшения ситуации нужно сделать еще несколько шагов. В частности, необходимо создать центр технического обслуживания Superjet в аэропорту Хабаровска с тем, чтобы там был полный комплект запчастей и лётный тренажер для подготовки экипажей.
"Мы вышли с соответствующими предложениями к ГСС и в целом к Объединенной авиастроительной корпорации, и при их поддержке мы готовы и дальше эксплуатировать новые отечественные самолеты и показывать неплохие результаты", - отметил Федотов.
Он подчеркнул, что Якутия издавна была территорией, где испытывались и вводились в эксплуатацию практически все отечественные самолеты.
"У нас большие расстояния, у нас 34 аэродрома, несколько десятков авиаплощадок, авиация для Якутии – жизнь. Поэтому мы приняли решение, и твердо его придерживаемся, что наш регион и наши авиакомпании становятся базовыми для ввода в эксплуатацию отечественной авиационной техники", - сказал первый вице-премьер республики.
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вчера, 17:53Радио
Второй день МАКС-2019: аэротакси, интерес к МиГ-35 и испытания МС-21Интерес иностранных покупателей к российской продукции военного и гражданского авиастроения подтверждается переговорами и новыми деловыми сделками.
Он также заметил, что данный вопрос сейчас решается на уровне страны: на сегодня уже есть много преференций, форм государственной поддержки для авиакомпаний, которые берут новые отечественные воздушные суда. И в перспективе ожидаются дополнительные меры: различные субсидии, льготы по финансированию, по выплате процентов по лизингу и другие.
Он добавил, что звучавшие предложения по отказу от отечественных самолетов являются крайне недальновидными, так как при сегодняшней внешнеполитической ситуации летать на американской и европейской технике "весьма опасно". Так, одно техническое решение по эксплуатации этих самолетов может остановить всю авиацию страны и привести к коллапсу.
"Россия всегда была авиационной державой, она должна ею быть. Сегодня есть все основания думать, что наша держава поднялась на крыло, и я уверен, что это крыло будет все крепче и крепче", - заключил Федотов.
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Республика Саха (Якутия)Авиасалон МАКС
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