Якутские авиакомпании закупят самолеты отечественного производства

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Якутские авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии" в среду подписали соглашения о приобретении самолетов ведущих российских авиастроителей: ГСС, "Корпорации "Иркут" и "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", передает корреспондент РИА Новости.

Соглашения о намерениях, подписанные в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019, предполагают поставку самолетов SSJ-100, МС-21-300 и Ил-114-300.

Так, авиакомпания "Якутия" договорилась с АО "Гражданские самолёты Сухого" о лизинге десяти SSJ-100 со сроками поставки в 2020-2021 годах. Также "Якутия" приобретет у "Корпорации "Иркут" от 5 до 10 МС-21.

В свою очередь, соглашение авиакомпании "Полярные авиалинии" с ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" предполагает поставку с 2023 года самолетов Ил-114-300.

"Перспективы работы Superjet 100 в Якутии вполне позитивные, мы не первый год эксплуатируем эту машину. Сегодня вывели этот самолет на азиатско-тихоокеанский рынок, где наша авиакомпания выполняет рейсы в Китай, Южную Корею и Японию. Более того, Япония запросила этот самолет на свои внутренние рейсы, поэтому нам требуется расширение парка", - рассказал корреспонденту РИА Новости первый вице-премьер республики Андрей Федотов.

По его словам, после того, как руководство республики приняло принципиальное решение о продолжении эксплуатации Sukhoi Superjet 100, была совместно с Минпромторгом проведена большая работа. Для дальнейшего улучшения ситуации нужно сделать еще несколько шагов. В частности, необходимо создать центр технического обслуживания Superjet в аэропорту Хабаровска с тем, чтобы там был полный комплект запчастей и лётный тренажер для подготовки экипажей.

"Мы вышли с соответствующими предложениями к ГСС и в целом к Объединенной авиастроительной корпорации, и при их поддержке мы готовы и дальше эксплуатировать новые отечественные самолеты и показывать неплохие результаты", - отметил Федотов.

Он подчеркнул, что Якутия издавна была территорией, где испытывались и вводились в эксплуатацию практически все отечественные самолеты.

"У нас большие расстояния, у нас 34 аэродрома, несколько десятков авиаплощадок, авиация для Якутии – жизнь. Поэтому мы приняли решение, и твердо его придерживаемся, что наш регион и наши авиакомпании становятся базовыми для ввода в эксплуатацию отечественной авиационной техники", - сказал первый вице-премьер республики.

Он также заметил, что данный вопрос сейчас решается на уровне страны: на сегодня уже есть много преференций, форм государственной поддержки для авиакомпаний, которые берут новые отечественные воздушные суда. И в перспективе ожидаются дополнительные меры: различные субсидии, льготы по финансированию, по выплате процентов по лизингу и другие.

Он добавил, что звучавшие предложения по отказу от отечественных самолетов являются крайне недальновидными, так как при сегодняшней внешнеполитической ситуации летать на американской и европейской технике "весьма опасно". Так, одно техническое решение по эксплуатации этих самолетов может остановить всю авиацию страны и привести к коллапсу.