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РИА Новости
Культура

Гвендолин Кристи рада, что первым мужчиной Бриенны стал Джейме Ланнистер

23:37 28.08.2019
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© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала Игры престолов
© HBO (2011 – 2019)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британская актриса Гвендолин Кристи, выдвинувшая себя на премию "Эмми" за роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", рассказала в интервью People, что довольна тем, как сложилась романтическая линия ее персонажа, сообщает издание.

"Я рада, что Бриенна решилась на первый сексуальный опыт с Джейме Ланнистером. Это был ее выбор", - прокомментировала Кристи.

Актриса добавила, что писатель Джордж Мартин создал феноменальный женский образ, подобного которому еще не было. "Моим любимым моментом стало ее повышение до лорда-командующего Королевской гвардией, о котором она всегда мечтала", - отметила она.
В шоу Бриенна Тарт впервые появляется во втором сезоне в качестве второстепенного персонажа, а одним из основных становится с четвертого.
"Мне нравится, что она обладает такой огромной физической силой. При этом она чувствительная и эмоциональная, что изо всех сил пытается скрыть. Надеюсь, что в будущем мы увидим больше таких женских персонажей", - отметила Гвендолин Кристи.
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КультураГвендолин КристиКино и сериалыНовости культуры"Игра престолов"Эмми
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