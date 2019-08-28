Гвендолин Кристи рада, что первым мужчиной Бриенны стал Джейме Ланнистер

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британская актриса Гвендолин Кристи, выдвинувшая себя на премию "Эмми" за роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", рассказала в интервью People, что довольна тем, как сложилась романтическая линия ее персонажа, . Британская актриса Гвендолин Кристи, выдвинувшая себя на премию "Эмми" за роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", рассказала в интервью People, что довольна тем, как сложилась романтическая линия ее персонажа, сообщает издание.

"Я рада, что Бриенна решилась на первый сексуальный опыт с Джейме Ланнистером. Это был ее выбор", - прокомментировала Кристи.

Актриса добавила, что писатель Джордж Мартин создал феноменальный женский образ, подобного которому еще не было. "Моим любимым моментом стало ее повышение до лорда-командующего Королевской гвардией, о котором она всегда мечтала", - отметила она.

В шоу Бриенна Тарт впервые появляется во втором сезоне в качестве второстепенного персонажа, а одним из основных становится с четвертого.