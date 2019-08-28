Ближайшая ночь в Москве станет самой холодной в августе

"Может быть, с понедельника будут всплески с 22 до 27, даже может быть и 28 - это очень тепло для начала сентября. Это будет близко к рекордным значениям 2 сентября 1995 года - тогда было 28,7. В этом году может быть дотянемся до 27-28, но, скорее всего, не побьем этот рекорд, но будем близки", - заключил синоптик.