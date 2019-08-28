МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ближайшая ночь в Москве станет самой холодной в августе этого года, температура опустится до плюс 8-9 градусов тепла, в Подмосковье до плюс 3-8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ближайшая ночь в Москве станет самой холодной за этот август - температура упадет до 9-8 градусов тепла, в Подмосковье до 3-8 градусов тепла, заморозков не ожидается", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что конец этой недели будет по-июльски теплым, в ночные часы столбики термометров будут "болтаться" в среднем от 7-12, днем небольшие колебания плюс 21-26 градусов тепла.
"Может быть, с понедельника будут всплески с 22 до 27, даже может быть и 28 - это очень тепло для начала сентября. Это будет близко к рекордным значениям 2 сентября 1995 года - тогда было 28,7. В этом году может быть дотянемся до 27-28, но, скорее всего, не побьем этот рекорд, но будем близки", - заключил синоптик.