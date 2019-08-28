Бабье лето в Москве началось с похолодания

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Молодое" бабье лето пришло в Москву, максимальная температура воздуха в среду составила плюс 18 градусов, "классическое" бабье лето начнется в столичном регионе 14 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Бабье лето, по большому счету, началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября. Есть еще понятие "молодое бабье лето" и "классическое бабье лето", вот "молодое" оно согласно словарю Даля начинается сегодня, 28 августа", - сообщил Тишковец.

Метеоролог отметил, что с сегодняшнего дня погоду в европейской части России будет определять скандинавский антициклон.