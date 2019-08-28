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РИА Новости

Бабье лето в Москве началось с похолодания

18:42 28.08.2019 (обновлено: 23:03 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Молодое" бабье лето пришло в Москву, максимальная температура воздуха в среду составила плюс 18 градусов, "классическое" бабье лето начнется в столичном регионе 14 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Бабье лето, по большому счету, началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября. Есть еще понятие "молодое бабье лето" и "классическое бабье лето", вот "молодое" оно согласно словарю Даля начинается сегодня, 28 августа", - сообщил Тишковец.
Метеоролог отметил, что с сегодняшнего дня погоду в европейской части России будет определять скандинавский антициклон.
"Бабье лето начинается с отжима вот этого холода, сегодня мы ощутили, что посвежело, температура всего 18 градусов в Москве. Завтра днем ситуация в Москве начнет улучшаться, много солнца, потоки ветра начнут разворачиваться с северного на западный, соответственно температура завтра вернется в норму августа - плюс 20-22 градуса", - заключил синоптик.
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Вчера, 09:00РИА Новости
Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваРоссияОбщество
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