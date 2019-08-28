Идею празднования Дня окончания стояния на Угре поддерживают 60 регионов

КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Уже 60 российских регионов поддержали идею калужских властей сделать 11 ноября – День окончания Великого стояния на Угре - общероссийской памятной датой, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Как отметили в пресс-службе, к настоящему времени письма с поддержкой этой инициативы по адресу исполнительной и законодательной власти Калужской области направили руководители Мордовии, Дагестана, Калининградской Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Орловской, Костромской, Белгородской и Тамбовской областей, Приморского края, Республик Карелия, Коми и Адыгея, КЧР, Хабаровского, Забайкальского и Пермского краев, Архангельской и Магаданской областей, ЯНАО, Еврейской автономной области, Якутии и другие.

"Письма о поддержке продолжают поступать", - говорится в сообщении.

Депутат от Калужской области Геннадий Скляр внес в Госдуму проект закона "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", предусматривающий установление в РФ новой памятной даты 11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Как отмечается в сообщении, законопроект должен быть рассмотрен в осеннюю сессию.

"Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения относительно этой великой идеи. Наша инициатива получила поддержку большинства регионов России. Это яркое свидетельство важности отстаивания суверенитета нашей страны в современных непростых международных условиях", - привели в пресс-службе облправительства комментарий Скляра.

"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) - военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от так называемого "ордынского ига", которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.