Аксенов прокомментировал освобождение Вышинского

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Освобождение из-под стражи на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является лишь первым шагом, требуется полное оправдание журналиста и наказание виновных в незаконном аресте, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Искренне рад за Кирилла Вышинского, который сегодня освобожден из-под стражи. Он фактически находился в заложниках у режима (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Аксенов.

По мнению Аксенова, решение киевского суда – важный, но только первый шаг на пути к восстановлению справедливости и улучшению отношений между Россией и Украиной.

"Хотелось бы надеяться, что за ним последуют и другие шаги в том же направлении. В их числе – полное оправдание Вышинского и наказание виновных в его незаконном аресте", - написал глава Крыма.

Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.