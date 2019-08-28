В Братске рассказали подробности инцидента с утечкой щелочи на заводе

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. При разливе щелочи на предприятии "Илим" в Братске под Иркутском пострадали три человека, они получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу, угрозы жизни пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в среду о ЧП сообщили в региональном главке МЧС. О причинах, объемах разлива щелочи и количестве пострадавших в ведомстве не сообщали.

"Двадцать восьмого августа на территории комбината в Братске во время проведения работ по ремонту насосного оборудования в одном из цехов произошел несчастный случай. Во время вскрытия насоса остатки щелока из трубопровода в виде брызг задели ремонтников. В результате три человека получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу. Угрозы жизни пострадавших нет", - сообщили в компании.

"На месте работает специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Комбинат работает в штатном режиме. Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей города нет", - также отметили в пресс-службе.