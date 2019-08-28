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РИА Новости

В Братске рассказали подробности инцидента с утечкой щелочи на заводе

18:33 28.08.2019 (обновлено: 18:35 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. При разливе щелочи на предприятии "Илим" в Братске под Иркутском пострадали три человека, они получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу, угрозы жизни пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в среду о ЧП сообщили в региональном главке МЧС. О причинах, объемах разлива щелочи и количестве пострадавших в ведомстве не сообщали.
"Двадцать восьмого августа на территории комбината в Братске во время проведения работ по ремонту насосного оборудования в одном из цехов произошел несчастный случай. Во время вскрытия насоса остатки щелока из трубопровода в виде брызг задели ремонтников. В результате три человека получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу. Угрозы жизни пострадавших нет", - сообщили в компании.
"На месте работает специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Комбинат работает в штатном режиме. Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей города нет", - также отметили в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов Германии. Архивное фото
13 ноября 2018, 10:48РИА Новости
Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты
В состав группы "Илим" входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
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