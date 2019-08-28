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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер фильма "Прачечная" с Мерил Стрип

19:13 28.08.2019
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© NetFlix (2019)Кадр из фильма "Прачечная"
Кадр из фильма Прачечная
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Netflix выложил на YouTube первый трейлер нового фильма Стивена Содерберга "Прачечная", в котором снялась Мерил Стрип, сообщает Variety.
В основе картины - книга Джейка Бернштайна Secrecy World ("Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты") о группе журналистов, которая получила доступ к "панамскому архиву" с информацией о международной системе мошенничества, позволявшей компаниям уходить от уплаты налогов.
Мерил Стрип играет в фильме представительницу среднего класса, которая оказалась жертвой финансовых махинаций. Она начинает задавать вопросы и выясняет, что проблема серьезнее, чем она предполагала.
В картине также снялись Антонио Бандерас, Гэри Олдман, Маттиас Шонартс, Дэвид Швиммер и Шэрон Стоун. Премьера состоится на международном кинофестивале в Венеции.
На Netflix фильм появится 18 октября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАнтонио БандерасNetflixМерил СтрипГэри ОлдманШэрон Стоун
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