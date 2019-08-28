Вышел трейлер фильма "Прачечная" с Мерил Стрип

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Netflix выложил на YouTube первый трейлер нового фильма Стивена Содерберга "Прачечная", в котором снялась Мерил Стрип, . Netflix выложил на YouTube первый трейлер нового фильма Стивена Содерберга "Прачечная", в котором снялась Мерил Стрип, сообщает Variety.

В основе картины - книга Джейка Бернштайна Secrecy World ("Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты") о группе журналистов, которая получила доступ к "панамскому архиву" с информацией о международной системе мошенничества, позволявшей компаниям уходить от уплаты налогов.

Мерил Стрип играет в фильме представительницу среднего класса, которая оказалась жертвой финансовых махинаций. Она начинает задавать вопросы и выясняет, что проблема серьезнее, чем она предполагала.

В картине также снялись Антонио Бандерас, Гэри Олдман, Маттиас Шонартс, Дэвид Швиммер и Шэрон Стоун. Премьера состоится на международном кинофестивале в Венеции.