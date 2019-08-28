Представитель ОБСЕ по СМИ призвал отменить все обвинения против Вышинского

ВЕНА, 28 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев снять все обвинения против журналиста Кирилла Вышинского на заседании, запланированном на 16 сентября.

"Освобождение журналиста - это всегда позитивное событие, и я приветствую, что Кирилл Вышинский наконец свободен после столь долгого и трудного досудебного содержания под стражей. Я благодарю его за добрые слова касательно участия моего офиса в его деле. Я призываю снять все обвинения в его адрес на следующем слушании, намеченном на 16 сентября", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

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Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.