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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Представитель ОБСЕ по СМИ призвал отменить все обвинения против Вышинского

18:17 28.08.2019 (обновлено: 18:23 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 28 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев снять все обвинения против журналиста Кирилла Вышинского на заседании, запланированном на 16 сентября.
"Освобождение журналиста - это всегда позитивное событие, и я приветствую, что Кирилл Вышинский наконец свободен после столь долгого и трудного досудебного содержания под стражей. Я благодарю его за добрые слова касательно участия моего офиса в его деле. Я призываю снять все обвинения в его адрес на следующем слушании, намеченном на 16 сентября", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 17:14Дело Кирилла Вышинского
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийАрлем ДезирОБСЕУкраинаВ мире
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