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РИА Новости
Туризм

В Москве признали банкротом первую из компаний туроператора "Натали Турс"

18:14 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис туроператора "Натали Турс"
Офис туроператора Натали Турс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис туроператора "Натали Турс". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Агентство путешествий "Натали", одну из структур крупного в прошлом российского туроператора "Натали Турс", и открыл в ней процедуру конкурсного производства, говорится в опубликованном в среду решении суда.
Как сообщил временный управляющий Александр Малахов, в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму около 154 миллионов рублей. Согласно его отчету, у должника недостаточно имущества для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
В то же время балансовая стоимость имущества превышает 1,2 миллиарда рублей, на имя должника зарегистрированы товарные знаки, говорится в судебном акте. Состоявшееся 13 августа первое собрание кредиторов высказалось за переход к конкурсному производству. Суд утвердил Малахова конкурсным управляющим.
Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении АП "Натали" в феврале по заявлению московского ООО "НИКС", долг перед которым составлял 500 тысяч рублей. Арбитраж Москвы в мае ввел наблюдение также и в отношении ООО "Панорама Тур", основного юрлица "Натали Турс".
Офис туроператора Натали Турс
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АТОР подсчитал ущерб туристов от банкротств туроператоров в 2018 году
Туроператор "Натали Турс" был представлен на рынке четырьмя юрлицами - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс" и ООО "Центр туризма "Согласие". Первые три в сентябре 2018 года приказом Ростуризма были исключены из федерального реестра туроператоров. Четвертую компанию та же участь постигла в июле этого года.
"Панорама Тур" с июня 2018 года прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а в июле объявила об аннулировании всех туров по 30 сентября. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывало с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу. Генпрокуратура РФ в октябре заявляла, что полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве должностных лиц "Натали Турс".
Офис туроператора Натали Турс
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