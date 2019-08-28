В Москве признали банкротом первую из компаний туроператора "Натали Турс"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Агентство путешествий "Натали", одну из структур крупного в прошлом российского туроператора "Натали Турс", и открыл в ней процедуру конкурсного производства, говорится в опубликованном в среду решении суда.

Как сообщил временный управляющий Александр Малахов, в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму около 154 миллионов рублей. Согласно его отчету, у должника недостаточно имущества для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

В то же время балансовая стоимость имущества превышает 1,2 миллиарда рублей, на имя должника зарегистрированы товарные знаки, говорится в судебном акте. Состоявшееся 13 августа первое собрание кредиторов высказалось за переход к конкурсному производству. Суд утвердил Малахова конкурсным управляющим.

Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении АП "Натали" в феврале по заявлению московского ООО "НИКС", долг перед которым составлял 500 тысяч рублей. Арбитраж Москвы в мае ввел наблюдение также и в отношении ООО "Панорама Тур", основного юрлица "Натали Турс".

Туроператор "Натали Турс" был представлен на рынке четырьмя юрлицами - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс" и ООО "Центр туризма "Согласие". Первые три в сентябре 2018 года приказом Ростуризма были исключены из федерального реестра туроператоров. Четвертую компанию та же участь постигла в июле этого года.