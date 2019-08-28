Россия и Индия подписали меморандум по сервисному обслуживанию МиГ в Индии

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. Россия и Индия подписали меморандум по сервисному обслуживанию самолетов марки МиГ в Индии, заявил журналистам в среду гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко.

"Меморандум подписали по сервисному обслуживанию самолетов марки МиГ на территории Индии. В рамках проекта Make in India развиваем послепродажное обслуживание, привлекая местную промышленность", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.