Минэкологии Подмосковья сообщает об аномальном количестве змей в регионе

КРАСНОГОРСК, 28 авг - РИА Новости. В Московской области наблюдается аномальное количество змей, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
"На сегодняшний день могу сообщить, что от лесников из лесничеств региона поступают сообщения, об аномальном количестве змей. В некоторых районах области наблюдаются сотни клубков змей", - сообщил Куракин журналистам.
Он подчеркнул, что в настоящий момент нет четкого ответа на вопрос по решению данной проблемы.
"Мы сейчас консультируемся со специалистами в этой области, что нам делать ", - сказал Куракин.