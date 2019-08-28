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РИА Новости
Новости Подмосковья

Минэкологии Подмосковья сообщает об аномальном количестве змей в регионе

18:05 28.08.2019
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйИркутское министерство лесного комплекса набирает общественных инспекторов
Иркутское министерство лесного комплекса набирает общественных инспекторов
© РИА Новости / Игорь Подгорный
КРАСНОГОРСК, 28 авг - РИА Новости. В Московской области наблюдается аномальное количество змей, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
"На сегодняшний день могу сообщить, что от лесников из лесничеств региона поступают сообщения, об аномальном количестве змей. В некоторых районах области наблюдаются сотни клубков змей", - сообщил Куракин журналистам.
Он подчеркнул, что в настоящий момент нет четкого ответа на вопрос по решению данной проблемы.
"Мы сейчас консультируемся со специалистами в этой области, что нам делать ", - сказал Куракин.
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