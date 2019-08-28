Минэкологии Подмосковья сообщает об аномальном количестве змей в регионе

КРАСНОГОРСК, 28 авг - РИА Новости. В Московской области наблюдается аномальное количество змей, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

"На сегодняшний день могу сообщить, что от лесников из лесничеств региона поступают сообщения, об аномальном количестве змей. В некоторых районах области наблюдаются сотни клубков змей", - сообщил Куракин журналистам.

Он подчеркнул, что в настоящий момент нет четкого ответа на вопрос по решению данной проблемы.