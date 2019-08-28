В России началось серийное производство МиГ-35

‌ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Контракт на поставку нескольких десятков новейших истребителей МиГ-35 в ближайшее время подпишут с Минобороны, заявил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Все зависит от потребности нашего заказчика", — сказал он.

‌Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось. Первый контракт на поставку предсерийной партии из шести машин подписали на форуме "Армия-2018".

Вместе с тем Тарасенко рассказал об интересе стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока к МиГ-35. По его словам, в приоритете находится Индия, но переговоры ведут с 30 странами.