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РИА Новости
Новое оружие России

В России началось серийное производство МиГ-35

18:01 28.08.2019 (обновлено: 21:17 28.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
‌ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Контракт на поставку нескольких десятков новейших истребителей МиГ-35 в ближайшее время подпишут с Минобороны, заявил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
"Все зависит от потребности нашего заказчика", — сказал он.
‌Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось. Первый контракт на поставку предсерийной партии из шести машин подписали на форуме "Армия-2018".
Девушки у многоцелевого фронтового истребителя МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вчера, 16:01Сказано в эфире
Авиаэксперт назвал основные преимущества новейшего МиГ-35Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко рассказал, какие страны и почему мог бы заинтересовать российский легкий истребитель.
Вместе с тем Тарасенко рассказал об интересе стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока к МиГ-35. По его словам, в приоритете находится Индия, но переговоры ведут с 30 странами.
В свою очередь, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил об интересе к истребителю со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана.
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Новое оружие РоссииМиГ-35Авиасалон МАКСРоссияБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Только началось серийное производство в войсках своих ещё нет зато за бугор Готова уже продать.
28 августа, 18:12
Олег Ляшкин
16101032
За бугор продают исключительно экспортные варианты вооружения.И в отличие от экспортных автомобилей военная техника наоборот не "фаршируется"
28 августа, 18:41
AMAlex Milanov
3120003
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