Суд на Кубани передал матери мальчика, которого отец сажал на цепь

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего органы опеки Белореченского района обратились в суд с исковым заявлением об ограничении отца мальчика родительских прав.