Суд на Кубани передал матери мальчика, которого отец сажал на цепь

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Белореченский суд Краснодарского края ограничил отца мальчика, сажавшего сына на цепь, в родительских правах и передал ребенка матери, сообщили РИА Новости в аппарате ведомства.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего органы опеки Белореченского района обратились в суд с исковым заявлением об ограничении отца мальчика родительских прав.
"Удовлетворен иск органов опеки к Матвиенко Валентину Валентировичу об ограничении родительских прав и взыскании алиментов. Мальчика передают матери. Содержались такие требования в иске", - сообщили РИА Новости в аппарате суда.
Родная мать мальчика Виктория Пономарчук, проживающая в Кубанском сельском поселении Апшеронского района, ранее сообщала агентству, что подала в суд иск об определении места жительства ребенка.