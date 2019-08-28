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РИА Новости

В партии "Слуга народа" допустили увеличение подоходного налога на Украине

17:46 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, который возглавит комитет по вопросам финансовой и таможенной политики, считает возможным увеличение подоходного налога.
Подоходный налог для физических лиц (НДФЛ) на Украине в 2019 году составляет 18%.
"Умеренная прогрессия в НДФЛ имеет право на существование. Не доводить, конечно, ставку, как это было во Франции или США, до 70%. Даже до 30% не надо доводить, но поставить умеренную прогрессию, хотя бы плюс 5%, было бы уместно и справедливо. Однако этот вопрос дискутируется", - заявил Гетманцев в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", опубликованном в среду.
По его словам, такая инициатива еще обсуждается, в том числе с представителями общественности.
Депутаты Верховной рады. Архивное фото
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Парламент Украины отменил 15%-ный налог на пенсии ниже $430Верховная рада Украины в четверг приняла закон, отменяющий 15%-ный налог на пенсии в размере меньше 430 долларов США, в то же время пенсии, которые выше этой суммы, будут облагаться налогом 18%.
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