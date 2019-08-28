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РИА Новости

Подростка, убившего семью под Ульяновском, посмертно проверят психиатры

17:45 28.08.2019 (обновлено: 17:58 28.08.2019)
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Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут подростку, убившему свою семью в Ульяновской области и покончившему с собой, сообщил в среду РИА Новости представитель прокуратуры региона.
По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.
"Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, были ли какие-то отклонения у подростка", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
19 августа, 14:42РИА Новости
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
По его словам, ранее школьные психологи не выявили у подростка склонности к насилию.
"Экспертиза будет длиться очень долго, так как человека, которому она будет проводиться, уже нет в живых. Поэтому будут изучены сочинения подростка, его записи в социальных сетях. Также будут опрошены родственники, друзья, учителя и так далее", - объяснил представитель прокуратуры.
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Убийство семьи в УльяновскеСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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