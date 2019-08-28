Подростка, убившего семью под Ульяновском, посмертно проверят психиатры

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут подростку, убившему свою семью в Ульяновской области и покончившему с собой, сообщил в среду РИА Новости представитель прокуратуры региона.

По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.

"Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, были ли какие-то отклонения у подростка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее школьные психологи не выявили у подростка склонности к насилию.