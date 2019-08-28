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РИА Новости

На МАКСе начали продавать кукурузу в киоске с фразой бортпроводника А321

17:40 28.08.2019 (обновлено: 18:45 28.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2019 начали продавать кукурузу под слоганом "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" - именно эту фразу произнес бортпроводник аварийного Airbus после посадки в поле.
Как передает корреспондент РИА Новости из Жуковского, надпись нанесена на ярко-желтый киоск, стоящий близ павильонов авиасалона. Горячая кукуруза с солью там стоит 200 рублей.
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История, случившаяся 15 августа в кукурузном поле под Жуковским, не отпускает. Наоборот, перед МАКС она напомнила о себе с новой силой: лежащий в поле А321 распилили и начали вывозить. А на самом МАКС продавцы кукурузы решили на полную катушку использовать тн ситуативный маркетинг. Уж не знаю, насколько положительно это скажется на продажах, но внимание привлекает. #МАКС2019 #Жуковский #кукурузноеполе

Публикация от Anastasia Dagaeva (@adagaeva)

По словам продавца Дениса, необычная фраза стимулирует продажи.
"Покупатели улыбаются. Немного да [стимулирует продажи]. Люди подходят, фотографируют", - рассказал он РИА Новости.
Денис рассчитывает, что продажи вырастут в дни массового посещения авиасалона - начиная с завтрашнего дня.
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
21 августа, 13:03РИА Новости
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Сама кукуруза, как оказалось, не с того самого поля, примятого самолетом.
"Могу сказать, что и с того самого, но на самом деле нет", - ответил собеседник агентства.
Фраза "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" стала локальным интернет-мемом после публикации соответствующего видео на канале РИА Новости в Telegram. Сотрудник экипажа произнес эти слова в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу.
Красочность этой фразы быстро привлекла внимание интернет-пользователей, она начала набирать популярность, и телеканал RT в тот же день в рамках ситуативного маркетинга сделал макеты футболок с такой надписью на груди.
Поскольку авторским правом эта фраза не защищена, использовать ее может любой.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
17 августа, 09:04РИА Новости
Командир A321 забрал на память початок кукурузы
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.
В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя самолет был с полными баками.
Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, пилотам повезло с кукурузой, которая обеспечила скольжение и уменьшила риск возникновения искр. Впоследствии президент Владимир Путин присвоил обоим летчикам звания Героев России, а остальной экипаж получил ордена Мужества.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
15 августа, 15:13РИА Новости
Эксперт рассказал, как кукуруза спасла аварийный A321 от пожара
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийОбщество
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