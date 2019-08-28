На МАКСе начали продавать кукурузу в киоске с фразой бортпроводника А321

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2019 начали продавать кукурузу под слоганом "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" - именно эту фразу произнес бортпроводник аварийного Airbus после посадки в поле.

Как передает корреспондент РИА Новости из Жуковского, надпись нанесена на ярко-желтый киоск, стоящий близ павильонов авиасалона. Горячая кукуруза с солью там стоит 200 рублей.

По словам продавца Дениса, необычная фраза стимулирует продажи.

"Покупатели улыбаются. Немного да [стимулирует продажи]. Люди подходят, фотографируют", - рассказал он РИА Новости.

Денис рассчитывает, что продажи вырастут в дни массового посещения авиасалона - начиная с завтрашнего дня.

Сама кукуруза, как оказалось, не с того самого поля, примятого самолетом.

"Могу сказать, что и с того самого, но на самом деле нет", - ответил собеседник агентства.

Фраза "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" стала локальным интернет-мемом после публикации соответствующего видео на канале РИА Новости в Telegram. Сотрудник экипажа произнес эти слова в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу.

Красочность этой фразы быстро привлекла внимание интернет-пользователей, она начала набирать популярность, и телеканал RT в тот же день в рамках ситуативного маркетинга сделал макеты футболок с такой надписью на груди.

Поскольку авторским правом эта фраза не защищена, использовать ее может любой.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя самолет был с полными баками.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, пилотам повезло с кукурузой, которая обеспечила скольжение и уменьшила риск возникновения искр. Впоследствии президент Владимир Путин присвоил обоим летчикам звания Героев России, а остальной экипаж получил ордена Мужества.