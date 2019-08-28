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РИА Новости

Глава Южной Осетии заявил об усилении охраны границы с Грузией

17:39 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 28 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в среду побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, где грузинские полицейские установили блокпост, дал поручения силовикам и заверил жителей, что охрана рубежей будет усилена, сообщила пресс-служба главы государства.
В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
"В целях сохранения стабильности и безопасности наши посты будут размещены там, где это необходимо, и в нужном количестве. Никто не сможет нарушить границу", – заявил президент, пообещав, что жители республики будут в безопасности.
Как сообщил Комитет государственной безопасности республики, в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина югоосетинские пограничники осуществили рейд на бронетехнике для "обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов". Действия силовиков координировал Бибилов и глава КГБ Олег Ширан.
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
27 августа, 13:54РИА Новости
Парламент Южной Осетии заявил о провокации на границе с Грузией
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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Южная ОсетияГрузияВ мире
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