Глава Южной Осетии заявил об усилении охраны границы с Грузией

ЦХИНВАЛ, 28 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в среду побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, где грузинские полицейские установили блокпост, дал поручения силовикам и заверил жителей, что охрана рубежей будет усилена, сообщила пресс-служба главы государства.

В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.

"В целях сохранения стабильности и безопасности наши посты будут размещены там, где это необходимо, и в нужном количестве. Никто не сможет нарушить границу", – заявил президент, пообещав, что жители республики будут в безопасности.

Как сообщил Комитет государственной безопасности республики, в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина югоосетинские пограничники осуществили рейд на бронетехнике для "обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов". Действия силовиков координировал Бибилов и глава КГБ Олег Ширан.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.