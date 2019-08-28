Дело об обрушении здания в Новосибирске передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России будет расследовать уголовное дело об обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли рабочие, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК в среду.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Погибли три человека. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.