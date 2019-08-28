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РИА Новости

Эко-активистка Грета Тунберг прибыла в Нью-Йорк после пересечения Атлантики

17:33 28.08.2019 (обновлено: 17:35 28.08.2019)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasШведская активистка Грета Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Шведская активистка Грета Тунберг . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведская 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, преодолев Атлантический океан на гоночной яхте Malizia II.
"Земля! Огни Лонг-Айленда и Нью-Йорка впереди", - написала девушка в своем Twitter.
Тунберг, являющаяся лидером движения подростков "Марш за климат", пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.
Одиночный протест, который начала Тунберг в августе 2018 года, перерос в международное движение, объединившее тысячи молодых людей по всему миру. Сама Грета выступала на конференции в Давосе, Европарламенте и встречалась с папой Римским. Ради поездки в США девушка взяла академический отпуск. Она призывает к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и принципиально не летает на самолетах. По Европе активистка передвигалась исключительно на поездах или электроавтомобилях.
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ТуризмГрета ТурнбергЕвропейский парламентЕвропаООНСШАВ мире
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