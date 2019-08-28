Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президент РФ от 28 июля 2000 года №1403 "О размещении полномочных представителей президента РФ в федеральных округах и сотрудников их аппаратов" ... следующие изменения: ... позицию Дальневосточный - город Хабаровск, улица Шеронова, дом 22 заменить позицией следующего содержания: Дальневосточный - город Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, дом 10, литер Н", - говорится в документе.