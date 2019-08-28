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РИА Новости

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

17:30 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президент РФ от 28 июля 2000 года №1403 "О размещении полномочных представителей президента РФ в федеральных округах и сотрудников их аппаратов" ... следующие изменения: ... позицию Дальневосточный - город Хабаровск, улица Шеронова, дом 22 заменить позицией следующего содержания: Дальневосточный - город Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, дом 10, литер Н", - говорится в документе.
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Владимир ПутинДальневосточный ФОХабаровскВладивостокРоссияОбщество
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