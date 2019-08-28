Минздрав направил в правительство предложения о медпомощи на производстве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минздрав России направил в правительство предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство намерено обязать работодателей размещать на предприятиях и в офисах врачебные кабинеты для контроля здоровья сотрудников.
26 августа, 17:37РИА НовостиТюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
"Действительно, Минздравом России были обобщены предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве. В настоящее время данный документ представлен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.