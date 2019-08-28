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РИА Новости

Минздрав направил в правительство предложения о медпомощи на производстве

17:26 28.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минздрав России направил в правительство предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство намерено обязать работодателей размещать на предприятиях и в офисах врачебные кабинеты для контроля здоровья сотрудников.
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"Действительно, Минздравом России были обобщены предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве. В настоящее время данный документ представлен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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