Минздрав направил в правительство предложения о медпомощи на производстве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минздрав России направил в правительство предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве, сообщила пресс-служба министерства.

"Действительно, Минздравом России были обобщены предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве. В настоящее время данный документ представлен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.