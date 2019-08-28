"Вертолеты России" рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

Директор по стратегическим партнерствам "Яндекс.Такси" Алексей Федотов, генеральный директор компании "ВР-Технологии" Александр Охонько и генеральный директор фирмы ООО "НИТА" Олег Зыков на церемонии подписания соглашения по созданию городской системы аэромобильности на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

"Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо, в Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", - сказал Охонько.

"ВР-Технологии" в среду подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение с "Яндекс.Такси" о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году, в перспективе участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы, заказать место на которых можно будет через приложение на смартфоне.