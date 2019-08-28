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РИА Новости

"Вертолеты России" рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

17:24 28.08.2019 (обновлено: 18:04 28.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор по стратегическим партнерствам "Яндекс.Такси" Алексей Федотов, генеральный директор компании "ВР-Технологии" Александр Охонько и генеральный директор фирмы ООО "НИТА" Олег Зыков на церемонии подписания соглашения по созданию городской системы аэромобильности на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Директор по стратегическим партнерствам Яндекс.Такси Алексей Федотов, генеральный директор компании ВР-Технологии Александр Охонько и генеральный директор фирмы ООО НИТА Олег Зыков на церемонии подписания соглашения по созданию городской системы аэромобильности на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
"Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо, в Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", - сказал Охонько.
"ВР-Технологии" в среду подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение с "Яндекс.Такси" о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году, в перспективе участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы, заказать место на которых можно будет через приложение на смартфоне.
На первом этапе предполагается организовать рейсы из Москвы в отдаленные города Подмосковья, куда люди ездят часто или даже ежедневно, но куда ехать машиной долго из-за пробок, рассказали РИА Новости в "Яндекс.Такси". В компании пояснили, что для запуска полетов над городом - над руслами рек и железнодорожными путями - нужно еще подписать соглашение с правительством Москвы.
Яндекс Такси
Вчера, 16:35РИА Новости
"Яндекс.Такси" планирует запуск регулярных вертолетных рейсов в Москве
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Яндекс.ТаксиВертолеты РоссииАвиасалон МАКСМоскваМосковская областьРоссияЖуковскийОбщество
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