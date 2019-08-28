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РИА Новости

В Италии начался финальный этап консультаций по выходу из кризиса

17:24 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРим
Рим
© РИА Новости / Александр Вильф
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Рим. Архивное фото
РИМ, 28 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла в 16.00 (17.00 мск) начал финальный, решающий этап второго раунда консультаций по выходу из правительственного кризиса, по завершении которого может объявить о вручении мандата на формирование нового правительства страны.
Ранее представители Демократической партии Италии, ведущей переговоры о создании новой парламентской коалиции с "Движением 5 звезд", заявили, что поддерживают кандидатуру ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте, которого "Движение" хочет снова видеть на посту председателя Совета министров Италии. В то же время, по словам замсекретаря Демпартии Андреа Орландо, демократы считают неправильным, что должность вице-премьера в возможном будущем правительстве займет лидер "Движения" Луиджи Ди Майо, который выполнял ту же роль при предыдущем правительстве.
"Если премьер будет от "Движения", будет справедливо, если вице-премьером станет представитель ДП", - написал Орландо в Twitter после встречи делегаций Демпартии и "Движения".
Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини
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Его соратник по партии, глава ее фракции в Палате депутатов Грациано Дельрио после утренней встречи руководства заявил, что Демпартия работает над будущей программой нового коалиционного правительства, а имя нового премьера Италии, которому президент поручит сформировать правительство, будет известно уже вечером.
В то же время "Движение 5 звезд" решило вынести вопрос заключения коалиционного соглашения со своими в прошлом непримиримыми соперниками на онлайн-голосование. Как сообщил Ди Майо накануне, члены "Движения" примут участие в опросе на базе интернет-платформы "Руссо" до начала следующей недели.
"Движение" поддержит проект, только если результат голосования будет положительным", - сказал Ди Майо.
Президенту Маттарелле в ходе встреч с руководством обеих партий в Квиринальском дворце предстоит понять, насколько устойчивой и долгосрочной может стать новая коалиция. Согласно утечкам из офиса президента, глава государства намерен завершить правительственный кризис в кратчайшие сроки: в запасе у Маттареллы остается вариант с назначением технического "правительства предвыборных гарантий" назначения досрочных выборов.
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