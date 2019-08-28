Фракцию "Оппозиционная платформа" в Раде возглавили Бойко и Рабинович

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины Вадим Рабинович и Юрий Бойко возглавили фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь", говорится в сообщении на сайте партии.
Рада 29 августа соберется на торжественное заседание, на котором депутаты принесут присягу и начнут формировать фракции, комитеты и президиум парламента.
"Как сообщил журналист Владимир Кацман, который находится на заседании, только что единогласным решением сопредседателями фракции избраны народные депутаты Украины Вадим Рабинович и Юрий Бойко", - говорится в сообщении на сайте партии.
По данным партии, на заседание прибыли все избранные по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также присоединившиеся к фракции депутаты-мажоритарщики. "В президиуме фракции – сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета и председатель стратегического совета партии Виктор Медведчук, а также председатель исполкома партии Сергей Левочкин", - сообщает политсила.
Сообщается, что на заседании фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" обсуждаются законодательные инициативы и действия, связанные с началом работы Верховной рады Украины IX созыва.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.