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РИА Новости

Глава Мексики потребовал расследовать работу прокуроров после поджога бара

17:19 28.08.2019
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© AP Photo / Marco UgarteАндрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Правительство Мексики поручило генеральной прокуратуре страны провести детальное расследование работы прокуроров штата Веракрус после ночной атаки на местный бар, где погибли 25 человек, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Первые данные расследования показали, что люди, на которых, возможно, лежит ответственность, уже задерживались ранее, но были отпущены на свободу. Проблема, которую нужно расследовать, это действия прокуратуры штата Веракрус. Просим генерального прокурора взять это дело на свой контроль и провести глубокое расследование", - заявил Обрадор.
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Инцидент произошел поздно вечером во вторник в баре El Caballo Blanco, расположенном в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.
"В развлекательное заведение приехали преступники, перекрыли экстренные выходы и подожгли его. К сожалению, на настоящий момент уже погибли 25 человек, мужчин и женщин", - сообщил Обрадор.
По мнению президента страны, преступление стало следствием коррупционного взаимодействия местных властей и представителей преступных группировок штата. "Как вышло, что преступники, задержанные в июле, уже оказались на свободе? Это коррупция, преступное взаимодействие бандитов и власти, которое нужно расследовать", - сказал Обрадор.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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