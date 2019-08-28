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РИА Новости

В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания

17:19 28.08.2019 (обновлено: 18:24 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Все трое — представители подрядной организации АО "Сибирьэнергомонтаж": исполнительный директор Алексей Бочаров, а также начальник и главный инженер Кузбасского строительно-монтажного управления этой компании Михаил Павлов и Александр Петров.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 14:31РИА Новости
Мэр Новосибирска поручил помочь семьям погибших при обрушении здания
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы.
"Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства <…> дать принципиальную правовую оценку действиям строительных и подрядных организаций", — заключили в СК.

Обрушение в Новосибирске

В 12:20 по местному времени (08:20 мск) на улице Ударная, дом 1/1а, в Новосибирске обрушилась стена реконструируемого двухэтажного здания. Погибли три человека.
Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
Как рассказали в мэрии, причиной обрушения могло стать сползание грунта.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Очевидец с места происшествия в Новосибирске
Вчера, 12:43РИА Новости
Из-под завалов здания в Новосибирске извлекли тело третьего погибшего
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Обрушение здания в НовосибирскеСледственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
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