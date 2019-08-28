В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Все трое — представители подрядной организации АО "Сибирьэнергомонтаж": исполнительный директор Алексей Бочаров, а также начальник и главный инженер Кузбасского строительно-монтажного управления этой компании Михаил Павлов и Александр Петров.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства <…> дать принципиальную правовую оценку действиям строительных и подрядных организаций", — заключили в СК.

Обрушение в Новосибирске

В 12:20 по местному времени (08:20 мск) на улице Ударная, дом 1/1а, в Новосибирске обрушилась стена реконструируемого двухэтажного здания. Погибли три человека.

Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.

Как рассказали в мэрии, причиной обрушения могло стать сползание грунта.