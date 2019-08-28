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РИА Новости

Власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая

17:17 28.08.2019
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© AP Photo / Brian Snyder/File PhotoКонтейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря - документ опубликован в Федеральном реестре.
"В соответствии с отдельным распоряжением президента торговый представитель США постановил внести изменения, ... увеличив размер дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая, относящиеся к введению пошлин на (продукцию годовым объемом поставок – ред.) 300 миллиардов долларов", - сказано в документе.
Там уточняется, что часть продукции будет обложена пошлинами в 15% с 1 сентября, а часть – с 15 декабря. Документ пока размещен для ознакомления, официальная его публикация состоится 30 августа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.
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У Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле, считает Трамп
Переговоры между США и Китаем по условиям двусторонней торговли, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.
После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.
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9 августа 2018, 16:10РИА Новости
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампКитайСШАВ мире
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