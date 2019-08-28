Россия готова запускать спутники OneWeb на ракетах "Протон"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Россия готова осуществить запуски второй партии спутников британской компании OneWeb на ракетах "Протон", рассказал РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

"Естественно, мы готовы рассмотреть любые варианты, в том числе на "Протоне", - сказал он.

По его словам, речь идет о развертывании второго этапа создания группировки.

Ранее сообщалось, что OneWeb может заказать в России более 10 ракет "Протон" для запуска своих спутников после завершения контракта на 21 пуск на ракетах "Союз".