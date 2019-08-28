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РИА Новости

Россия готова запускать спутники OneWeb на ракетах "Протон"

17:14 28.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Россия готова осуществить запуски второй партии спутников британской компании OneWeb на ракетах "Протон", рассказал РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
"Естественно, мы готовы рассмотреть любые варианты, в том числе на "Протоне", - сказал он.
По его словам, речь идет о развертывании второго этапа создания группировки.
Ранее сообщалось, что OneWeb может заказать в России более 10 ракет "Протон" для запуска своих спутников после завершения контракта на 21 пуск на ракетах "Союз".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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