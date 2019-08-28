Новикомбанк профинансирует Авиакомплекс имени Ильюшина на 10 млрд рублей

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (входит в ОАК) заключили в рамках МАКС-2019 соглашение об организации финансирования на сумму 10 миллиардов рублей для реализации перспективных проектов компании, в том числе финансирования производства самолетов Ил-96-400М и Ил-114-300, сообщает пресс-служба банка.

По словам Грудинина, в компании активно работают над двумя гражданскими программами по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М и Ил-114-300. "По показателям надежности и безопасности эти самолеты не уступают мировым аналогам. Серийное производство Ил-96-400М и Ил-114-300 начнется уже в ближайшее время", - сообщил он.