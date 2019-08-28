Жители бурятского села "пошли на рак" крестным ходом

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Жители села Нестеровка в Бурятии вышли на крестный ход с молитвами против растущей смертности от онкозаболеваний, сообщила Улан-Удэнская и Бурятская епархия.

По данным пресс-службы, глава Нестеровского поселения обратилась к настоятельнице Сретенского женского монастыря игуменье Нике с просьбой о духовной поддержке. В селе Нестерово много людей, которые страдают раковыми заболеваниями, увеличилась смертность.

"Жители просили отслужить молебен, 23 августа состоялся водосвятный молебен и крестный ход в селе Нестерово... Во время водосвятного молебна призывали святого целителя и великомученика Пантелеймона и других святых. А после все пошли крестным ходом по селу. Пели Иисусову молитву, песнь Богородицы... Окропляли дома, автомобили. Люди выходили на улицу, машины останавливались на дороге", - говорится в сообщении.