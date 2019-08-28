Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Красное вино положительно влияет на микрофлору кишечника и вес, а также помогает понизить уровень "плохого" холестерина, выяснила научная группа из Англии и Бельгии. Выводы ученых опубликованы на Красное вино положительно влияет на микрофлору кишечника и вес, а также помогает понизить уровень "плохого" холестерина, выяснила научная группа из Англии и Бельгии. Выводы ученых опубликованы на сайте Королевского колледжа Лондона.

В ходе эксперимента с участием почти трех тысяч человек из Великобритании, США и Нидерландов исследователи изучили влияние красного и белого вина, пива, сидра и другого алкоголя на организм. Учитывались возраст, вес, рацион и социально-экономические характеристики добровольцев.

Выяснилось, что употребление красного вина связано с большим количеством полезных бактерий в микрофлоре кишечника, что считается показателем его здоровья. По мнению исследователей, это объясняется тем, что в напитке содержится много полифенолов — защитных химических веществ, служащих в качестве топлива для микроорганизмов, а также обладающих свойствами антиоксидантов.

"Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника", — отметила первый автор работы доктор Кэролайн Ле Рой.

Кроме того, исследование показало, что красное вино способствует поддержанию веса и снижению уровня "плохих" форм холестерина.