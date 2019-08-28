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РИА Новости

Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина

17:10 28.08.2019 (обновлено: 18:34 28.08.2019)
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© Depositphotos / samotrebizanДевушка с бокалом красного вина
Девушка с бокалом красного вина
© Depositphotos / samotrebizan
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Красное вино положительно влияет на микрофлору кишечника и вес, а также помогает понизить уровень "плохого" холестерина, выяснила научная группа из Англии и Бельгии. Выводы ученых опубликованы на сайте Королевского колледжа Лондона.
В ходе эксперимента с участием почти трех тысяч человек из Великобритании, США и Нидерландов исследователи изучили влияние красного и белого вина, пива, сидра и другого алкоголя на организм. Учитывались возраст, вес, рацион и социально-экономические характеристики добровольцев.
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Выяснилось, что употребление красного вина связано с большим количеством полезных бактерий в микрофлоре кишечника, что считается показателем его здоровья. По мнению исследователей, это объясняется тем, что в напитке содержится много полифенолов — защитных химических веществ, служащих в качестве топлива для микроорганизмов, а также обладающих свойствами антиоксидантов.
"Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника", — отметила первый автор работы доктор Кэролайн Ле Рой.
Кроме того, исследование показало, что красное вино способствует поддержанию веса и снижению уровня "плохих" форм холестерина.
По словам Ле Рой, чтобы заметить положительный эффект от напитка, достаточно употреблять его один раз в две недели в умеренных количествах.
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