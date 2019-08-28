Посольство Латвии напомнило о договоре о правовой помощи с Россией

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В посольстве Латвии в РФ, комментируя обнародование списка имен латвийских карателей, виновных в геноциде во время Великой Отечественной войны, напомнили, что между Ригой и Москвой существует договор о правовой помощи.

"Между Российской Федерацией и Латвийской Республикой в 1993 году был заключен договор "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам". Все вопросы, касающиеся возможных военных преступлений, должны быть рассмотрены в рамках упомянутого договора", - заявили РИА Новости в дипломатической миссии.

Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В предоставленном РИА Новости документе 19 имен: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков. Как заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК по региону Сергей Килессо, жертв карателей на Новгородчине в годы ВОВ может оказаться больше, чем считалось ранее.

В посольстве Латвии отметили, что не знают, обращалась ли российская сторона за помощью в расследовании к латвийским коллегам.