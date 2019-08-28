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РИА Новости

Санкции США ухудшают возможность нормализации отношений, заявили в МИД

17:01 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Второй пакет санкций США против России из-за дела Скрипалей ухудшает возможность нормализации двусторонних отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы по-прежнему убеждены, что санкции США - это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но на все страны, к которым применяется подобный механизм. Единственный их результат - это дальнейшее ухудшение возможности нормализации двустороннего взаимодействия, это не отвечает коренным интересам обеих стран и народов", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что в Москве не раз говорили, что "никогда не примут навязываемых России правил поведения по чьим-либо лекалам, санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят, и пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов просто бесполезно".
Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
Игорь Коломойский
Вчера, 14:59РИА Новости
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении, Москва все категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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Мария ЗахароваМИД РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И слава богу- не надо никаких нормализаций, они всегда плохо для нас кончаются. "Есть люди(и страны) которых лучше иметь среди врагов, чем среди друзей"-нар. мудрость. , "Быть врагом США,возможно,опасно,но быть другом США-гарантированная смерть."-Генри Киссинжер.
28 августа, 17:11
Александр Невский
2001100
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