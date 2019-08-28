Санкции США ухудшают возможность нормализации отношений, заявили в МИД

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Второй пакет санкций США против России из-за дела Скрипалей ухудшает возможность нормализации двусторонних отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы по-прежнему убеждены, что санкции США - это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но на все страны, к которым применяется подобный механизм. Единственный их результат - это дальнейшее ухудшение возможности нормализации двустороннего взаимодействия, это не отвечает коренным интересам обеих стран и народов", - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что в Москве не раз говорили, что "никогда не примут навязываемых России правил поведения по чьим-либо лекалам, санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят, и пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов просто бесполезно".

Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении, Москва все категорически отрицает.