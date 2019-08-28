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РИА Новости

"Алмаз-Антей" и минобороны Белоруссии подписали два контракта на МАКС-2019

17:00 28.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМакеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель" на стенде концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель" на стенде концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписал с минобороны Белоруссии контракт на ремонт ракет С-300 и сервис ЗРК "Тор-М2К", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
Со стороны военного ведомства Республики Беларусь документ подписал заместитель начальника штаба вооружения министерства обороны Александр Шевченко, от "Алмаз-Антея" - заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
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"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и министерство обороны Республики Беларусь на полях Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также на послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контракты заключены по линии международного Договора о развитии военно-технического сотрудничества.
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Министерство обороны БелоруссииАлександр ШевченкоАвиасалон МАКСКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"БелоруссияВ мире
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