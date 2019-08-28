Поддержка агропромышленного комплекса будет продолжена, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса России дает свои результаты, и она будет продолжена, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Очередное совещание посвящено расходам на агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс РФ, экологию и природопользование.

Медведев напомнил, что Россия решила задачу продовольственной безопасности, а кроме того, в прошлом году вошла в число стран-лидеров по экспорту зерновых. "Все это результат последовательной поддержки. Естественно, она должна быть продолжена", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что в России нет отдельного национального проекта по сельскому хозяйству, но масштабы работы и поддержки, а также федерального финансирования отрасли с ним сопоставимы. "Более того, мы учитываем в комплексном плане магистральной инфраструктуры и многих других национальных проектах потребности по развитию агропрома", - указал премьер.