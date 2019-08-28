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РИА Новости

Поддержка агропромышленного комплекса будет продолжена, заявил Медведев

16:58 28.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса России дает свои результаты, и она будет продолжена, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава правительства РФ в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Очередное совещание посвящено расходам на агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс РФ, экологию и природопользование.
Медведев напомнил, что Россия решила задачу продовольственной безопасности, а кроме того, в прошлом году вошла в число стран-лидеров по экспорту зерновых. "Все это результат последовательной поддержки. Естественно, она должна быть продолжена", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что в России нет отдельного национального проекта по сельскому хозяйству, но масштабы работы и поддержки, а также федерального финансирования отрасли с ним сопоставимы. "Более того, мы учитываем в комплексном плане магистральной инфраструктуры и многих других национальных проектах потребности по развитию агропрома", - указал премьер.
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Медведев также сообщил, что с 2020 года в России начнется реализация новой масштабной программы по комплексному развитию сельских территорий, и предложил обсудить ее финансовое наполнение. "Конечно, нужно уделять внимание развитию аграрной науки, внедрять цифровую среду в агропромышленном комплексе", - отметил он.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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