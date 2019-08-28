Власти Подмосковья наградят рабочих, спасших семью из горящего дома

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рабочих, спасших из горящей квартиры семью из трех человек в Видном, наградят власти региона, сообщили РИА Новости в подмосковном министерстве ЖКХ.
Ранее сообщалось, что рабочие, проводившие капитальный ремонт фасада в Видном, спасли из квартиры семью из трех человек и эвакуировали несколько десятков человек при пожаре в доме.
"Да, наградим! Уже сейчас только что такое поручение на оперативном совещании дал министр ЖКХ Евгений Хромушин: "прошу готовить соответствующие наградные документы", - сказали в министерстве.