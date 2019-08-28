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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский связал решение суда с новым президентом Украины

16:53 28.08.2019 (обновлено: 17:28 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский связал свое освобождение из-под стражи со сменой президента Украины, отметив, что в стране перестало оказываться давление на суды.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
"Изменения в ежедневной моей судьбе произошли, конечно, в том числе благодаря тому, что перестало оказываться давление на суды. Ушел из власти человек, который хотел сделать мою личную судьбу частью своего политического пиара", - заявил Вышинский в интервью РИА Новости.
На вопрос, случайно ли его освобождение из-под ареста совпало с переговорами об обмене задержанными между Украиной и Россией, журналист ответил, что "не посвящен в какие-либо детали политические и неполитические". "Я не хочу играть ни в какие версии и заговоры", - заявил Вышинский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
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Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Выборы президента прошли на Украине весной 2019 года. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего на тот момент президента Петра Порошенко - 24,45%.
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