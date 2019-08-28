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РИА Новости

В "Сколково" открылась лаборатория для разработки ИИ в медицине

16:45 28.08.2019
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© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре
Стетоскоп на клавиатуре
© Fotolia / PhotoSG
Стетоскоп на клавиатуре. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лаборатория для разработки искусственного интеллекта в медицине открылась в Международном медицинском кластере (ММК) в "Сколково", сообщили РИА Новости в Ассоциации "Национальная база медицинских знаний".
Открытие совместной лаборатории "Сколково" и "НБМЗ" "Медицинские знания" было предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в июне в рамках ПМЭФ-2019. Предполагается, что лаборатория станет базовым полигоном при разработке новых продуктов и перспективных технологий. Решения, опробованные в технологической "долине", впоследствии будут внедряться в российскую систему здравоохранения и предлагаться зарубежным медицинским организациям.
"В планах новой лаборатории - анализ мировой практики систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР)... С сентября 2019 года начнется проведение регулярных смотров для поиска компетенций, представляющих интерес для развития в составе мета-проекта или в качестве отдельных технологий/сервисов и стартапов в области систем поддержки принятия врачебных решений. Таким образом, совместная лаборатория станет тестовой базой и центром сборки всех подобных проектов из РФ и мира", - говорится в сообщении.
По оценке экспертов, Россия может стать лидером по применению искусственного интеллекта в здравоохранении и к 2023 году выйти с мета-проектом на мировой рынок.
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"Искусственный интеллект в медицине играет очень важную роль: результаты исследований показывают, что технологии ИИ существенно повышают точность постановки диагнозов. Более того, искусственный интеллект позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, что делает лечение максимально эффективным и менее затратным. ... В нашей совместной лаборатории на базе ММК мы займемся разработкой и апробированием решений, построенных на базе ИИ. Они будут связаны с такими направлениями, как автоматизация принятия врачебных решений, повышение точности постановки диагнозов и другими", - прокомментировал гендиректор фонда ММК Михаил Югай.
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