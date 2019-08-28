В "Сколково" открылась лаборатория для разработки ИИ в медицине

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лаборатория для разработки искусственного интеллекта в медицине открылась в Международном медицинском кластере (ММК) в "Сколково", сообщили РИА Новости в Ассоциации "Национальная база медицинских знаний".

Открытие совместной лаборатории "Сколково" и "НБМЗ" "Медицинские знания" было предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в июне в рамках ПМЭФ-2019. Предполагается, что лаборатория станет базовым полигоном при разработке новых продуктов и перспективных технологий. Решения, опробованные в технологической "долине", впоследствии будут внедряться в российскую систему здравоохранения и предлагаться зарубежным медицинским организациям.

"В планах новой лаборатории - анализ мировой практики систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР)... С сентября 2019 года начнется проведение регулярных смотров для поиска компетенций, представляющих интерес для развития в составе мета-проекта или в качестве отдельных технологий/сервисов и стартапов в области систем поддержки принятия врачебных решений. Таким образом, совместная лаборатория станет тестовой базой и центром сборки всех подобных проектов из РФ и мира", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, Россия может стать лидером по применению искусственного интеллекта в здравоохранении и к 2023 году выйти с мета-проектом на мировой рынок.