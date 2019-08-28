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РИА Новости

Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

17:02 28.08.2019 (обновлено: 17:04 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
"Мир очень сильно изменился, иногда у меня складывается впечатление, что мы ведем разговор таким, каким бы мы вели его 15 лет назад. Методические курсы, программы, учебники. ... У Бузовой 15 миллионов подписчиков, мы должны, наверное, к человеку прийти. ... Я знаю, что существует индустрия бьюти-блогеров и так далее", - сказал он на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
"Наверное, если это лидер общественного мнения, то это ответственный, думающий и патриотичный человек, наверное, если нужно, может какие-то им деньги заплатить. Если это прямой канал к мозгам 15 миллионов молодых мамаш? ... Надо это использовать", - добавил он.
Акимов обратил внимание, что в продвижении такой важной темы как безопасность дорожного движения, особенно среди родителей, совсем не используются соцсети, хотя сегодня это очень популярный канал связи.
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
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"У нас 95 миллионов пользователей социальных сетей, сегодня это слово ни разу не прозвучало, мы там не присутствуем со своей повесткой, вообще не присутствуем. Есть специальные стратегии, люди электропылесосы продают там каким-то хитрым способом, влияя на потребительские предпочтения людей, а мы жизни спасаем, у нас более высокая работа. Но если нужно на это деньги потратить - давайте потратим", - объяснил он.
Замглавы правительства поручил создать межведомственную рабочую группу и представить предложения по присутствию информации о безопасности на дорогах в современных каналах связи. Предложения он ожидает через два месяца.
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Максим АкимовОльга БузоваМоскваРоссияОбщество
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