Мосгорсуд признал законным отказ мэрии согласовать митинг либертарианцев

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным решение столичных властей, которые отказались согласовать Либертарианской партии России митинг 31 августа в центре города, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Тверской суд частично удовлетворил иск либертарианцев к мэрии, тем самым признав незаконным отказ провести акцию. Правительство Москвы подало апелляционную жалобу.
"Решение отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении иска отказать в полном объеме", - постановил Мосгорсуд.