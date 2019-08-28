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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии согласовать митинг либертарианцев

16:41 28.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным решение столичных властей, которые отказались согласовать Либертарианской партии России митинг 31 августа в центре города, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Тверской суд частично удовлетворил иск либертарианцев к мэрии, тем самым признав незаконным отказ провести акцию. Правительство Москвы подало апелляционную жалобу.
"Решение отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении иска отказать в полном объеме", - постановил Мосгорсуд.
Здание Мэрии Москвы
Вчера, 16:05РИА Новости
"Коммунисты России" отзовут заявку из мэрии Москвы на митинг 31 августа
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