Вышинский рассказал о ближайших планах

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после своего освобождения из-под стражи рассказал о ближайших планах.

"Надеюсь в ближайшее время увидеться с отцом. Он на Украине", — заявил Вышинский РИА Новости.

Он также подчеркнул, что будет отстаивать свое доброе имя и доказывать невиновность в суде. Он примет участие в ближайшем заседании Подольского райсуда Киева 16 сентября.

"Пройдет какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими легкими, и тогда наверняка у меня появятся другие планы", — отметил журналист.

Вышинский также прокомментировал возможность обмена и назвал дело против себя "безумным проектом бывшей администрации президента Порошенко".

"Я всегда говорил, что "обмен" — это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом — поэтому я не говорю об обмене", — заявил журналист РИА Новости.

Дело Кирилла Вышинского

Кирилл Вышинский находился в СИЗО более 400 дней.

В среду Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.

Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.