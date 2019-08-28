Житель Ставрополья получил десять лет колонии за участие в ИГ*

Суд установил, что в феврале 2019 года в городе Благодарном Ставропольского края Сопыряев присягнул на верность лидеру ИГ*, выразив готовность к ведению "джихада" в регионе. Уголовное дело было возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации".

"В соответствии с приговором суда Сопыряев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.