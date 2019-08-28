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РИА Новости

Житель Ставрополья получил десять лет колонии за участие в ИГ*

16:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак
Полицейский автозак
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Полицейский автозак . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду приговорил жителя Ставропольского края Никиту Сопыряева к 10 годам колонии за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщил журналистам представитель суда.
Суд установил, что в феврале 2019 года в городе Благодарном Ставропольского края Сопыряев присягнул на верность лидеру ИГ*, выразив готовность к ведению "джихада" в регионе. Уголовное дело было возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации".
"В соответствии с приговором суда Сопыряев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ
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Исламское государствоСеверо-Кавказский окружной военный судРоссияСтавропольский крайПроисшествия
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