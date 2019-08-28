Объявлены лауреаты кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Драма иранского режиссера Резы Миркарими "Замок мечты" получила главный приз Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард", завершившегося сегодня в Оренбуржье.
Мировая премьера картины, завоевавшей "Золотого Сарматского льва" прошла 31 января.
В открытом российском конкурсе "Сплетенные параллели" жюри присудило победу ленте Алексея Злобина "Лорик". Это совместный проект Армении, России, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра.
В конкурсе короткометражных картин "Шаг" победил 12-минутный российско-испанский фильм "Жду тебя" Евгения Юстуса.
В этом году на фестивале было показано более 65 фильмов.
Международное жюри возглавляла российский режиссер Светлана Проскурина. Председателем судейства конкурса российского кино "Сплетенные параллели" был турецкий режиссер, сценарист, актер Семир Асланюрек.
XII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" проходил в Оренбуржье с 23 по 28 августа. С 2008 по 2018 годы в смотре приняли участие кинематографисты из более чем 50 стран. Приз кинофестиваля "Золотой Сарматский лев" получили представители 42 стран. В этом году награду за вклад в отечественный кинематограф вручили Народному артисту России Алексею Гуськову.