Объявлены лауреаты кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард"

В этом году на фестивале было показано более 65 фильмов.

XII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" проходил в Оренбуржье с 23 по 28 августа. С 2008 по 2018 годы в смотре приняли участие кинематографисты из более чем 50 стран. Приз кинофестиваля "Золотой Сарматский лев" получили представители 42 стран. В этом году награду за вклад в отечественный кинематограф вручили Народному артисту России Алексею Гуськову.